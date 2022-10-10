طرح أسهم شركتين سعوديتين للاكتتاب العام خلال الشهر الجاري

المصدر: د ب أ

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تترقب السوق المالية السعودية طرحين أوليين من بين أكبر 20 اكتتاباً في تاريخ السوق، لشركة مرافق بحصيلة متوقعة 3.36 مليارات ريال (الدولار يساوي 3.76 ريال)، وشركة الحفر العربية بحصيلة 2.67 مليار ريال، وذلك وفق الحد الأعلى للنطاق السعري للشركتين المزمع طرحهما للاكتتاب خلال أكتوبر الجاري.

ووفقاً لرصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، نشرته اليوم، الذي استند إلى بيانات «تداول» السعودية، يرتفع عدد الاكتتابات في سوق الأسهم السعودية الرئيسة خلال عشرة أشهر من 2022 إلى 12 طرحاً أولياً بقيمة 21.8 مليار ريال، بزيادة 100% عن الفترة نفسها من العام الماضي، البالغة 11.3 مليار ريال عبر ستة طروحات.

وبحسب الحد الأعلى للنطاق السعري لاكتتاب شركة مرافق، ستكون الشركة في الترتيب الـ13 بين أكبر الاكتتابات في تاريخ سوق الأسهم السعودية، بينما ستكون شركة الحفر العربية في المركز الـ17.

كان المستشارون الماليون لاكتتاب شركة مرافق قد حددوا النطاق السعري للطرح بين 41 ريالا و46 ريالا للسهم، وعليه ستكون حصيلة الاكتتاب بين ثلاثة مليارات ريال و3.36 مليار ريال.

بينما كان قد تم تحديد النطاق السعري لطرح شركة الحفر العربية بين 90 ريالاً و100 ريال للسهم، وعليه ستكون حصيلة الاكتتاب بين 2.4 مليار ريال و2.67 مليار ريال.

وترفع اكتتابات العام الجاري القيمة الإجمالية للطروحات الأولية في سوق الأسهم الرئيسة منذ 2006 إلى 272.4 مليار ريال عبر 131 اكتتاباً.

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