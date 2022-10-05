أول طرح من نوعه.. صندوق الثروة السعودي يبدأ بيع سندات خضراء

المصدر: رويترز

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أظهرت وثيقة بنكية اليوم الأربعاء أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي، بدأ في تلقي الطلبات على طرحه الأول للسندات، فيما سيكون أول إصدار أخضر لصندوق ثروة سيادي. ومن المتوقع أن يجمع الطرح المليارات من الدولارات.

وأصدر الصندوق توجيهات مبدئية لتسعير السندات الخضراء بزيادة حوالي 150 نقطة أساس عن سندات الخزانة الأمريكية بالنسبة للسندات أجل خمسة أعوام، وبزيادة حوالي 190 نقطة أساس لشريحة العشرة أعوام، وحوالي سبعة بالمئة إلى 7.5 بالمئة للشريحة ذات أجل مئة عام، والتي يتوقع أن تجمع 500 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تكون شريحتا الخمسة أعوام والعشرة أعوام بالحجم القياسي، وهو ما يعني عادة جمع 500 مليون دولار على الأقل. وأظهرت الوثيقة أن تلقي الطلبات قد بدأ، ومن المتوقع إغلاق الطرح في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وسبق أن قالت مصادر إنه من المتوقع أن يجمع الطرح مليارات الدولارات.

ويتبوأ الصندوق، الذي يدير أصولا تتجاوز قيمتها 600 مليار دولار، مكانة مركزية ضمن أجندة السعودية الطموحة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، والتي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأعلن ولي العهد في ديسمبر كانون الأول الماضي أن الصندوق سيستثمر نحو 40 مليار دولار في الداخل خلال عام 2022، بعدما أنفق ما يقرب من 22 مليار دولار العام الماضي.

وأظهر عرض للمستثمرين للترويج للسندات أن الصندوق، الذي يهدف إلى زيادة أصوله إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2025، يتوقع استثمار أكثر من عشرة مليارات دولار بحلول عام 2026 في مشاريع خضراء مؤهلة، تتضمن الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه.

وتتولى مصارف بي.إن.بي باريبا وسيتي ودويتشه بنك وجولدمان ساكس وجي.بي مورجان دور المنسقين العالميين المشتركين ومدراء الدفاتر في الطرح. كما تشارك ثمانية بنوك أخرى كمديرين نشطين و11 أخرى في الصفقة.

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