المصدر: رويترز

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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء بعد آخر ارتفاع شهده أمس ليسجل متوسط سعر بين 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم بحسب صحيفة «المصري اليوم» في بنك التعمير والإسكان 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي الكويتي 19.64 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية 19.62 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس 19.57 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة 19.61 جنيه للشراء وسجل الدولار سعر 19.67 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر19.59 جنيه شراء، و19.65 جنيه للبيع.

والبنك الأهلي المصري 19.59 جنيه شراء، و19.65 جنيه للبيع.

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