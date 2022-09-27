السعودية توقف 97 شخصاً بتهم الفساد خلال شهر

المصدر: د ب أ

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أوقفت السلطات الأمنية في السعودية 97 شخصًا في 6 وزارات، بينهم وزارتا الدفاع والداخلية، خلال شهر بتهم الرشوة وغسل الأموال.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر".

وأضافت أنها "أوقفت 97 شخصًا منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، بعد أن حققت مع 147 شخصًا، خلال 3164 جولة رقابية"، مشيرة إلى أن الجولات الرقابية شملت وزارات "الدفاع، والداخلية، والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، النقل والخدمات اللوجستية".

وأكدت الهيئة أن "أبرز جرائم الفساد المالي والإداري، الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير".

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