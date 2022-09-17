مصر ترفع رسوم عبور قناة السويس 15% خلال 2023

المصدر: د ب أ

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أصدرت هيئة قناة السويس قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة، والمقرر تطبيقها بداية من يناير 2023.

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، اليوم، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023، فيما تزيد رسوم عبور سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر يناير المقبل، بحسب بيان نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني.

وأكد الفريق ربيع "حرص الهيئة على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن اعتماداً على الوفر الذي تحققه القناة للسفن العابرة".

وتعليقاً على أسباب زيادة رسوم عبور السفن العابرة للقناة، أوضح رئيس الهيئة أن "القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام القادم"، مُستدلاً بذلك على ارتفاع قيم تأجير ناقلات البترول الخام بنسبة زيادة 88% عن متوسط عام 2021، وكذلك ارتفاع قيم تأجير ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة زيادة 11% عن متوسط عام 2021.

ونقل بيان هيئة قناة السويس عن الفريق ربيع: "تحديد رسوم عبور السفن عبر قناة السويس يتوقف على عدة عوامل، أبرزها متوسط أسعار نوالين الشحن لمختلف فئات السفن".

كما أشار إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معادلة حساب الرسوم "حيث يؤدي استمرار ارتفاع أسعار البترول الخام فوق مستوى الـ90 دولاراً للبرميل، وارتفاع متوسط أسعار الغاز الطبيعي المسال أعلى من مستوى 30 دولاراً / مليون وحدة حرارية إلى ارتفاع متوسط سعر وقود السفن، وبالتالي زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس بالمقارنة بالطرق البديلة الأخرى".

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