17.7% ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية

المصدر: د ب أ

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يوليو الماضي بنسبة 7ر17 % مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق .

وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد.

ويتضح، من خلال نتائج النشرة الشهرية للمؤشر، ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر يوليو الماضي بنسبة 1ر 14 % مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية خلال الشهر قبل الماضي بنسبة 6ر32 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعا أيضا بنسبة 5% مقارنة بنفي الفترة من العام الماضي.

وأفادت نتائج التقرير، بارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو الماضي بنسبة 6ر1 % متأثراً بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ارتفع بنسبة مماثلة.

وسجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعا بنسبة 6ر1 % خلال الشهر قبل الماضي، كما ارتفع أداء نشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 3ر0 % و 6ر 14 % على التوالي.

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