الميزانية السعودية تحقق فائضا بنحو 78 مليار ريال في الربع الثاني

المصدر: رويترز

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قالت وزارة المالية السعودية اليوم الخميس إن المملكة حققت فائضا في الميزانية بنحو 78 مليار ريال سعودي (21 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2022، بزيادة نحو 50 بالمئة عن العام السابق، مدعومة بارتفاع أسعار النفط.

وأضافت الوزارة أن الإيرادات النفطية في الربع الثاني بلغت 370.37 مليار ريال والإنفاق 292.46 مليار.

وقالت الوزارة إن عوائد النفط بلغت 250.36 مليار ريال بزيادة 89 بالمئة عن العام السابق. ويعادل ذلك ما يزيد قليلا عن ثلثي إجمالي الإيرادات الحكومية، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 120.00 مليار ريال، بزيادة ثلاثة بالمئة.

وحققت المملكة فائضا في الربع الأول تجاوز 15.3 مليار ريال.

وأفادت وزارة المالية بأن الإنفاق في النصف الأول من عام 2022 زاد 10 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما قفزت الإيرادات 43 بالمئة.

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