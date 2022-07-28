مصر تعلن عن حزمة استثنائية لدعم بطاقات السلع التموينية لمدة 6 أشهر

المصدر: رويترز

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أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الخميس حزمة استثنائية مدتها ستة أشهر تضيف 100 جنية(5.30 دولارات) لكل بطاقة تموين لمساعدة محدودي الدخل على مواكبة ارتفاع الأسعار.

وأضاف مدبولي أن مصر ستنفق مليار جنيه (52.99 مليون دولار) شهرياً لتقديم المساعدة لنحو 9.1 ملايين أسرة للإنفاق على السلع الغذائية الأساسية في إطار برنامج الدعم الذي يشمل الأرز وزيت الطهي والسكر.

وتهدف الحكومة لتفعيل الحزمة الاستثنائية بحلول نهاية شهر أغسطس.

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