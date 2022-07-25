توصية بتيسير التأشيرات السياحية بين الدول العربية

المصدر: د ب أ

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أوصى المشاركون في المنتدى العربي الثاني للسياحة والتراث، بإنشاء أول منصة سياحية عربية موحدة تختص بالتسويق والترويج للمقومات السياحية في الوطن العربي.

وطالب المنتدى، الذي اختتم فعالياته في ولاية صلالة بسلطنة عُمان، بتيسير إجراءات استخراج التأشيرات السياحية بين الدول العربية، لتحفيز النشاط السياحي العربي.

نظم المنتدى، الذي استمر يومين، المركز العربي للإعلام السياحي، بهدف النهوض بقطاع التراث والسياحة ودعم سبل التسويق له، باعتباره رافدا للاقتصاد في ظل ما تمر به الدول من تحديات اقتصادية.

وحضر المنتدى خبراء ومتخصصون من 10 دول عربية من بينها الإمارات ومصر والسعودية والأردن والسودان إلى جانب سلطنة عمان.

وأوصى المنتدى بدعوة الدول العربية لتنظيم ملتقيات تجمع المتخصصين في الإعلام السياحي وخبراء السياحة والمسؤولين المعنيين بصناعة السياحة، لتبادل الخبرات، ووضع أفضل تصور لجذب السائحين.

وحث المشاركون الحكومات العربية على تعظيم الانفاق على تطوير المناطق السياحية، ليكون هذا التطوير هو الدعاية الأولى للمناطق السياحية العربية.

وأوصى المنتدى بتكليف المركز العربي للإعلام السياحي بتنظيم قوافل للإعلاميين العرب المتخصصين في الإعلام السياحي بالدول العربية للتعرف على مقومات السياحة العربية.

وطالب المشاركون الهيئات العربية المعنية بالسياحة بتعزيز دورها في رعاية الأحداث العربية المميزة في المجالات السياحية، كما طالب المشاركون بإنتاج برامج وأفلام ومواد إعلامية تروج للمنطقة العربية كوجهة واحدة مع تجديد وتطوير الخطاب السياحي العربي.

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