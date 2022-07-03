كاس ترفض استئناف اتحاد جدة ضد قرار حرمانه من إبرام تعاقدات جديدة

المصدر: د ب أ

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ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) رفضت استئناف نادي اتحاد جدة السعودي ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحرمان النادي من إبرام إي تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان فيفا قرر في وقت سابق حرمان اتحاد جدة من المشاركة في سوق انتقالات اللاعبين إلا بعد سداد مستحقات اللاعب الصربي السابق للفريق ألكسندر بريجوفيتش والبالغة مليون و800 آلف يورو.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الأحد ، فإن إدارة اتحاد جدة تعمل على إغلاق القضية خلال الأيام المقبلة.

وجاء قرار "كاس" بحق اتحاد جدة بعد تقدم بريجوفيتش بدعوى قضائية ضد النادي فيما يتعلقُّ بخصم 50 % من راتبه خلال فترة تفشي جائحة فيروس كورونا قبل موسمين، وهو الأمر الذي اعتمدته جميع الأندية بعد مقترح قدَّمه الاتحاد السعودي لكرة القدم آنذاك.

وتبقَّت قضيةٌ ثانيةٌ للاعب، لم تُصدِر فيها "كاس" حكمًا نهائيًّا حتى الآن، ويتعلق الأمر بفسخ عقده "من قِبل طرف واحد"، ويطالب فيها بريجوفيتش بتعويض قيمته عشرة ملايين يورو.

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