السيسي يؤكد استعداد مصر لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين العُمانيين

المصدر: د ب أ

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء استعداد بلاده لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين العُمانيين الراغبين بالاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية.

وأشار السيسي إلى الدور المهم الذي يضطلع به القطاع الخاص في البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي بضيافة قصر العلم العامر بمسقط اليوم عددا من أصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين بهدف تعزيز تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها لسلطنة عُمان حاليًّا، وفق وكالة الأنباء العمانية .

بدوره، أكد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، أن هذه الزيارة تمثّل رغبةً جادةً في بناء شراكة متنامية في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وسعيًا واضحًا نحو تعزيز جهود الاستثمار والتبادل التجاري بما يعكس الميزة النسبية والتنافسية بين البلدين.

وأضاف أن الشراكة العُمانية المصرية يمكن أن تؤسس على قواعد أكبر من العمل المتكامل بين البلدين من خلال مستوى الانفتاح الاقتصادي والتبادل التجاري والتعاون الاستثماري.

وكان السيسي وصل إلى سلطنة عُمان أمس الاثنين في زيارة رسمية تستغرق يومين.

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