مصر تمدد الحظر على تصدير القمح والذرة

المصدر: رويترز

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أعلنت وزارة التجارة المصرية، اليوم، أنها مددت الحظر على تصدير القمح والدقيق (الطحين) والذرة والعدس والفول والمكرونة وزيوت الطعام بكل أنواعها ثلاثة أشهر أخرى إضافية.

وأوضحت الوزارة أنها ستسمح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي بعد موافقة من الوزارة، مشيرةً إلى أن الكميات الفائضة ستقدِّرها وزارة التموين.

وكانت مصر قد حظرت تصدير هذه السلع الأساسية في مارس.

وذكرت الوزارة أن الحظر على تصدير الزيوت النباتية يقتصر على زيوت فول الصويا والنخيل وبذرو دوار الشمس وبذرة القطن والذرة، واستثناء بقية أصناف الزيوت الأخرى.

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