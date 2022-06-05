«صندوق الاستثمارات السعودي» و«كابيتال بنك» يوقعان اتفاقية اكتتاب بـ 695 مليون ريال

المصدر: د ب أ

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ، ومجموعة كابيتال بنك، إحدى أكبر البنوك العاملة في الأردن والعراق والمنطقة، اليوم الأحد عن توقيع اتفاقية اكتتاب، يصبح الصندوق بموجبها مستثمراً استراتيجياً في المجموعة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم أنه سيتم إصدار نحو 63 مليون سهم لمصلحة الصندوق عند إتمام الصفقة، وذلك بنسبة 97ر23% من رأس مال المجموعة بقيمة نحو 695 مليون ريال ( 2ر131 مليون دينار أردني).

وأشارت إلى أن إتمام الصفقة يخضع إلى إكمال شروط الاتفاقيات المعنية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية ذات العلاقة.

وتهدف الصفقة إلى زيادة رأس مال مجموعة كابيتال بنك، وبالتالي رفع إجمالي حقوق المساهمين إلى أكثر من 2ر3 مليارات ريال (600 مليون دينار أردني)، مما يسهم في تعزيز قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجيتها، حيث تسعى لتوسيع أعمالها وطرح خدمات ومنتجات جديدة في الأردن والعراق والمملكة والأسواق الأخرى التي تعمل بها، ومن ضمنها أعمال الذراع الاستثماري للمجموعة -شركة كابيتال للاستثمارات-، إلى جانب تعزيز خططها في التحول الرقمي عبر تقديم أحدث الخدمات الإلكترونية التي تشمل إطلاق البنوك الرقمية.

وتتماشى الصفقة الاستثمارية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تدعم بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030.

وسيسهم الاستثمار في جهود مجموعة كابيتال بنك على دعم الاقتصاد الأردني، وعلى إبراز أهمية فرص النمو في المجموعة، حيث أنها تتمتع اليوم بمركز مالي وائتماني قوي، خصوصاً بعد استحواذها في أقل من عام على أصول وفروع بنك عوده في الأردن والعراق، وبنك سوسيته جنرال الأردن.

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