صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستحوذ على 16.87 من المملكة القابضة

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة المملكة القابضة اليوم الأحد عن إبرام اتفاقية بيع وشراء بين المساهم الرئيسي مؤسس الشركة الأمير الوليد بن طلال وصندوق الاستثمارات العامة، قام بموجبها الأمير الوليد ببيع 625 مليونا من أسهمه في الشركة إلى الصندوق، وفقا لبيان للشركة نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية.

وتمثل هذه الأسهم 87ر16% من إجمالي أسهم الشركة، عن طريق صفقة شراء وبيع خاصة بسعر قدره 09ر9 ريال سعودي للسهم الواحد.

وبعد إتمام الصفقة ستصبح نسبة ملكية الأمير الوليد في الشركة 13ر78% .

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