الجنيه المصري يسجل أعلى مستوياته في أكثر من 3 أسابيع

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل الجنيه المصري اليوم الأربعاء أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع، وذلك بعد يوم من صدور بيانات تشير إلى قفزة في تضخم أسعار المستهلكين.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.38 جنيه مقابل الدولار اليوم بارتفاع طفيف عن مستوى 18.43 الذي سجله أمس الثلاثاء.

وكانت آخر مرة لامس فيها الجنيه المصري هذا المستوى في 17 أبريل.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية قفز إلى 13.1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل.

كانت قيمة العملة قد نزلت 14 بالمئة في 21 مارس آذار بعد نحو عام ونصف العام دون تغير يذكر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز