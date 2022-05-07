مصر تحصد أكثر من 700 ألف فدان من القمح منذ أول أبريل

المصدر: رويترز

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أكد مسؤول بوزارة الزراعة المصرية لرويترز اليوم السبت أنه تم حصاد أكثر من 700 ألف فدان من القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد في أول أبريل.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط قد قال الشهر الماضي إنه تم تخصيص 1.1 مليار جنيه (59.69 مليون دولار) كدفعة مقدمة لشراء القمح المحلى من المزارعين.

وتعتمد مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، بشكل كبير على شحنات من أوكرانيا وروسيا وتسعى حكومتها للحصول على إمدادات بديلة من دول بينها الهند وفرنسا.

وذكر عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة مصر تستهدف زراعة 1.075 مليون فدان من الأرز خلال العام الحالي 2022-2023 مما سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

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