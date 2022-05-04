"المركزي" السعودي يرفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس

المصدر: رويترز

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قال البنك المركزي السعودي اليوم الأربعاء إنه زاد أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، عقب تحرك مماثل من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الذي يسعى لكبح تضخم عند أعلى مستوياته في عدة عقود.

وقال المركزي السعودي إنه قرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بواقع نصف نقطة مئوية إلى 1.75 بالمئة و1.25 بالمئة على الترتيب.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي "إتساقا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي".

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