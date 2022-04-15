مصر ترفع أسعار البنزين المحلي بأنواعه 25 قرشا وتثبت سعر السولار

المصدر: رويترز

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قالت وزارة البترول المصرية اليوم الجمعة إنها رفعت أسعار البنزين 0.25 جنيه في مراجعة ربع سنوية مع تثبيت سعر السولار.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة للوزارة رفع أسعار البنزين 80 أوكتان و92 أوكتان و95 أوكتان إلى 7.50 جنيه (0.4087 دولار) للتر و8.75 جنيه للتر و9.75 جنيه على التوالي، اعتبارا من الساعة 0900 بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة.

وسيستمر بيع السولار بسعر 6.75 جنيه للتر.

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