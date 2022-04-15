مصر تعلن اعتماد الهند دولة منشأ لاستيراد القمح

المصدر: رويترز

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أعلن وزير الزراعة المصري السيد القصير، أمس، أن مصر اعتمدت الهند دولة منشأ لاستيراد القمح، وذلك وفقاً لبيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال القصير إن هذا الإجراء "يأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية".

وزار وفد من وزارة الزراعة المصرية الهند في وقت سابق من هذا الشهر، للاطلاع على إجراءات الصحة النباتية، وفحص الحبوب الهندية، تمهيداً لاعتماد المنشأ الهندي لتصدير الأقماح إلى مصر.

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