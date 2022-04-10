الكويت: 2631 وافداً تركوا العمل بالحكومة خلال 2021

المصدر: د ب أ

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كشفت بيانات رسمية كويتية عن أن 2631 وافدا تركوا العمل في الحكومة بقطاعاتها المختلفة خلال 2021، لتتقلص أعدادهم بنهاية ديسمبر الماضي إلى 89 ألفا و73 وافدا ووافدة، مقارنة بـ 92 ألفا و36 في نهاية ديسمبر 2020.

ووفق صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الأحد، كان واضحا خلال عام 2021 أن أبرز الجهات التي غادرها الوافدون خلال العام يأتي على رأسها الخطوط الجوية الكويتية، ووزارة الصحة، وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، وشركة النقل العام، وجامعة الكويت.

واستحوذت 17 هيئة ومؤسسة وجهة ذات ميزانيات مستقلة على أكبر نسبة من الوافدين المغادرين للقطاع الحكومي بنحو 43% وبواقع 1121 مقيما ومقيمة، 79% منهم غادروا العمل في الخطوط الجوية الكويتية بواقع 882 وافدا ووافدة ليصبح عددهم 4133 مقارنة بـ 5015 في العام الماضي.

بينما تقلصت أعداد الوافدين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بواقع 88 وافدا ووافدة ليتقلص عددهم من 252 في 2020 إلى 164 بنهاية العام المنصرم، كما تقلصت أعداد العاملين في معهد الكويت للأبحاث العلمية من 702 وافد ووافدة إلى 656 وافدا في نهاية 2021.

واستحوذت 17 وزارة على 36% من الوافدين المغادرين للقطاع الحكومي بواقع 954 وافدا ووافدة، وجاءت وزارة الصحة على رأس الوزارات التي غادرها الوافدون إذ تقلصت أعدادهم بواقع 516 مقيما ومقيمة، ليصبح 34 ألفا و18 مقيما ومقيمة في نهاية 2021 مقارنة بـ 34 ألفا و69 في عام 2020.

وطبقا للصحيفة، ارتفعت أعداد المواطنين العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة خلال 2021 بواقع 24 ألفا و21 مواطنا ومواطنة، إذ ارتفع عددهم في الوزارات بـ 18 ألفا و56 مواطنا ومواطنة خلال العام ليصبح إجماليهم 264 ألفا و65 مواطنا ومواطنة في نهاية 2021 مقارنة بـ 246 ألفا في العام السابق.

وزادت أعداد المواطنين في الإدارات الحكومية بواقع 2314 مواطنا ومواطنة ليصبح عددهم في نهاية 2021، 24 ألفا وثلاثة مواطنين، كما زادت أعدادهم في الجهات الملحقة بواقع 1957 مواطنا ومواطنة ليصبح إجماليهم 36 ألفا و48 بنهاية 2021، كما زادت اعدادهم في الجهات المستقلة بواقع 332 مواطنا ومواطنة لتصبح أعدادهم 12 ألفا وواحد.

كما زادت أعدادهم 1046 شخصا في الشركات المملوكة للدولة ليصبح عدد المواطنين العاملين فيها 20 ألفا و36 مواطنا ومواطنة.



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