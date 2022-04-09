الدينار التونسي يهوي لأدنى مستوى مقابل الدولار في 3 سنوات

المصدر: رويترز

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أظهرت أرقام البنك المركزي التونسي هبوط الدينار أمس الجمعة إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في ثلاث سنوات، متجازوا ثلاثة دنانير للدولار الواحد.

وكشفت الأرقام عن تداول الدولار مقابل 3.003 دينار.

ويهدد تراجع الدينار التونسي بتآكل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي خلال أزمة مالية حادة تواجهها البلاد.

ومن المقرر أن يتوجه وفد تونسي إلى واشنطن هذا الشهر لإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي.

وتأمل تونس التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد مقابل تنفيذ إصلاحات لا تحظى بشعبية لتجنب انهيار ماليتها العامة.

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