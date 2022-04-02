العراق يحقق أعلى إيرادات مالية شهرية من صادرات النفط منذ نصف قرن

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت وزارة النفط العراقية في بيان مساء أمس الجمعة إنها حققت إيرادات مالية تجاوزت 11 مليار دولار من صادرات النفط في الشهر الماضي.

وأوضح البيان أن معدل صادرات العراق اليومية من حقول وسط وجنوبي العراق ومن حقول كركوك الشمالية بلغت 3 ملايين و244 ألف برميل يوميا خلال مارس الماضي.

وقال البيان إن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 110 دولارات للبرميل الواحد وإن الإيرادات المالية التي تحققت الشهر الماضي التي تجاوزت 11مليار دولار هي أعلى إيرادات مالية شهريا منذ العام 1972.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز