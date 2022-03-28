السعودية تبدأ اليوم المرحلة الثانية من توطين المزيد من المهن

المصدر: د ب أ

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بدأت في السعودية اليوم الاثنين المرحلة الثانية من توطين المزيد من المهن في التموينات والأسواق المركزية.

ويأتي تطبيق هذه المرحلة بعد فترة سماح استمرت لعام.

وتشمل المرحلة الثانية قصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 100% في مهنة "مشرف قسم"، وبنسبة 50% من مجموع العاملين في مهن مدير قسم ومساعد مدير فرع ومدير فرع.

ويتضمن قرار توطين التموينات والأسواق المركزية جميع التموينات التي لا تقل مساحتها عن 300 متر مربع والأسواق المركزية التي لا تقل مساحتها عن 500 متر مربع.

وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية أعلنت مؤخرا عن توطين 20 مهنة ونشاطا في عدد من القطاعات، وتوفير ما يزيد على 378 ألف وظيفة للباحثين عن عمل خلال عام 2021.

وتستهدف المملكة في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7% بنهاية البرنامج الإصلاحي.

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