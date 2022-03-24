لأسباب مجهولة.. تعطل الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي

المصدر: د ب أ

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تعطل الولوج إلى الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي على شبكة الإنترنت، اليوم، دون أن توضح السلطات أسباب ذلك.

ونقلت تقارير محلية أن مشكلات تقنية يواجهها الموقع الذي يقدّم بيانات عن الوضع المالي والاقتصادي، منذ مساء أمس.

وحذرت وزارة تكنولوجيات الاتصال، في بيان لها في وقت سابق اليوم، من الهجمات والمخاطر الإلكترونية المحتملة على الفضاء السيبرني الوطني، وخاصة منها برامج الفدية.

وأضاف البيان أن هذه الهجمات السيبرانية وبرامج الفدية حالياً تستهدف المؤسسات الاقتصادية والمالية والمنشآت الحساسة، ما قد يتسبب في تدهور وتعطيل البنى التحتية الحيوية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية ومصالح المواطنين اليومية.

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