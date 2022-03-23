السيسي : مصر ليست لديها مشكلة في مخزون القمح

المصدر: د ب أ

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء أن مصر ليست لديها أي مشكلة في مخزون القمح ولا في أي سلعة أساسية.

وقال السيسي ، في كلمة خلال حضوره اليوم حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، بعنوان "المرأة المصرية مفتاح الحياة"، إنه "كان يتطلب علينا اتباع حلول علمية كدولة، في مواجهة الأزمة العالمية التى نتابعها والتى لها تأثير كبير ".

وأضاف : "علينا التعامل مع التحديات التي تواجهها الدولة خاصة وأن هناك مشكلة كبيرة جدا فى سلاسل التوريد نتيجة الأزمة العالمية الكبيرة التي نعيشها حاليا".

وقال السيسي إن "الوطن كان على حافة الهاوية ويد الله امتدت وأعادتها لبر الأمان" ، موضحا أن "المواطن ساعد الدولة على اتخاذ الإجراءات الصحيحة خلال فترة الأزمات".

وأكد أن "الدولة ليست خصمًا للمواطن في المشكلات التي تواجهه" ، مشيراً إلى أن المرأة المصرية مازالت تقدم وتستحق الكثير.

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