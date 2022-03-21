ارتفاع الذهب مع تصاعد الأزمة الأوكرانية

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مدعومة بالإقبال على الملاذ الآمن في الوقت الذي لم تظهر فيه أي علامات على تراجع الأزمة الأوكرانية على الرغم من أن خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لتطبيق إجراءات جريئة لمكافحة التضخم أدت إلى الحد من مكاسب الذهب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1925.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0316 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1925.80 دولارا.

وارتفع البلاديوم 2.8 في المئة إلى 2561.25 دولارا للأوقية. وكان البلاديوم قد ارتفع إلى مستوى قياسي مسجلا 3440.76 دولارا في السابع من مارس آذار مدفوعا بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج للبلاديوم.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 25.04 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8 في المئة إلى 1029.65 دولارا.

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