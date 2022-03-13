السعودية ترفع رسوم تكلفة الأجرة العامة "التاكسي" 17%

المصدر: د ب أ

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رفعت الهيئة العامة للنقل السعودية أسعار تكلفة استخدام الأجرة العامة "التاكسي" داخل المدن بنسبة 17%.

وقالت الهيئة ، في بيان صحفي اليوم "الأحد" إنها "اشترطت أن يكون الحد الأدنى لاستخدام السيارة (سعة 4 ركاب) 10 ريالات لأي مشوار"، مشيرة إلى أنه "وفقا للتسعيرة المستحدثة، سيتم احتساب المسافة لكل كيلو متر بـ 2.1 ريال بدلاً من 1.8 ريال بزيادة قدرها 16.675 % .

ولفتت إلى رفع تكلفة بداية خدمة التاكسي بنسبة 16.36% لتصبح تكلفة "المبلغ الافتتاحي" 6.4 ريال بدلا من 5.5 ريال، موضحة أن تكلفة الانتظار لكل دقيقة أو في حال كانت سرعة المركبة أقل من 20 كيلو مترا في الساعة سترتفع بنسبة 12.5 % لتصبح تكلفة الانتظار 0.9 ريال بدلا من 0.8 ريال.

وفيما يختص بسيارات الأجرة العامة سعر خمسة ركاب فأعلى، رفعت الهيئة تكلفة "افتتاح" العداد بنسبة 21.67 % لتصبح التكلفة الجديدة 7.3 ريال بدلا من 6 ريالات، أما تكلفة المسافة لكل كيلو متر صعدت بنسبة 20% لتصبح 2.4 ريال بدلاً من ريالين، أما تكلفة الانتظار لكل دقيقة زادت بنسبة 22.22 % لتصبح 1.1 ريال بدلاً من 0.9 ، وفقا لبيان النقل السعودية.



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