"إس. تي. سي" السعودية تشتري شركة أبراج اتصالات باكستانية

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) المملوكة لصندوق الثروة السيادي السعودي شراء كامل أسهم شركة أبراج الاتصالات الباكستانية أول تيليكوم، في إطار توسعات الشركة السعودية على الصعيد العالمي والدخول في سوق أبراج الاتصالات.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الصفقة الباكستانية تظهر سعي شركة الاتصالات السعودية نحو بناء خطوط أعمال جديدة وإعادة بناء وجودها خارج المملكة العربية السعودية.

وفي إطار السعي نحو تنويع مجالات عملها أعلنت إس.تي.سي في وقت سابق من الشهر الحالي اعتزامها فصل قطاع مراكز البيانات وكابلات الاتصالات البحرية وتحويله إلى شركة مستقلة.

وكانت الشركة قد فصلت قطاع خدمات الإنترنت كشركة مستقلة وطرحتها في سوق الأسهم السعودية في العام الماضي.



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