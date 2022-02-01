بوينغ تفوز بطلبية من قطر لشراء طائرات 777 إكس و737 ماكس

المصدر: رويترز

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تلقت شركة بوينغ طلبا من شركة الخطوط الجوية القطرية لشراء نسخة شحن جديدة من طائرتها 777 إكس للركاب وطلبا مؤقتا لشراء طائرات من طراز بوينج 737 ماكس في احتفال في واشنطن يتزامن مع زيارة أمير قطر للولايات المتحدة.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن شركة صناعة الطائرات الأمريكية تجري مفاوضات متقدمة مع الخطوط الجوية القطرية لشراء نحو 34 من طائرات الشحن المزودة بمحركين في صفقة تبلغ قيمتها مؤقتا 14 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

وقال ديف كالهون الرئيس التنفيذي لشركة بوينج في حفل توقيع للعقد في البيت الأبيض "ستكون الطائرة 777 إكس الأفضل في العالم على الإطلاق".

حضر الاحتفال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر ووزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو.

تعمل قطر أيضا على أن تحل النسخة 777 إكس المحدثة محل عدد إضافي من طائرات الشحن 777 من الجيل الحالي.

كما وقعت الخطوط الجوية القطرية طلبا مؤقتا لشراء ما يصل إلى 50 طائرة من طراز 737 ماكس، مما يجعل اتفاق أمس الاثنين صفقة محتملة تضم 100 طائرة في حزمة تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار.

وتأتي الإضافة غير المتوقعة لما لا يقل عن 25 طائرة مع وجود خيار لشراء 25 طائرة أخرى، بعد أيام من إلغاء شركة إيرباص طلبية لشراء 50 طائرة من طراز إيه321 نيو في خضم نزاع قانوني يتعلق بسلامة طائرات من طراز مختلف.

وأحجمت إيرباص عن التعليق.

وتمثل الصفقة أول طلب لشراء نسخة شحن من أكبر طائرة ركاب ذات محركين في العالم والتي تأجل دخولها إلى الخدمة لأكثر من ثلاث سنوات حتى أواخر العام 2023 أو ما بعده.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تخوض فيه الخطوط الجوية القطرية نزاعا مريرا مع شركة إيرباص، منافسة بوينغ الأوروبية، بسبب عيوب في طائرات الركاب إيه350 المنافسة.

واستبعدت شركة الطيران القطرية شراء نسخة جديدة من طائرة إيه350 من خطط تجديد أسطول الشحن مشيرة إلى الخلاف بشأن عيوب الطلاء والحماية من الصواعق.

وتمثل الصفقة فرصة لالتقاط الأنفاس لشركة بوينغ من التأثير المستمر لأزمة سلامة تتعلق بالطائرة 737 ماكس والتأخير في طرح نسخة الركاب من الطائرة 777 إكس ومشاكل إنتاج الطائرة 787 دريملاينر.

وتمثل قطر ثاني أكبر عميل لأكبر طائرة ذات محركين في العالم بإجمالي 60 نسخة من الطائرة 777 إكس، التي يبلغ عدد مقاعدها 406 مقاعد، تشملها الطلبية.

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