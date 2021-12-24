مصر توقع اتفاقية بقيمة مليار دولار مع "إيني" الإيطالية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت وزارة البترول المصرية في بيان اليوم الجمعة إن الهيئة المصرية للبترول وقعت اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية للتنقيب عن النفط في منطقة خليج السويس ودلتا النيل بإجمالي استثمارات لا تقل عن مليار دولار.

وأضاف البيان أن الاتفاقية تلزم شركة إيني الايطالية بإنفاق ما لا يقل عن 20 مليون دولار اضافية لحفر أربع آبار.

وذكر البيان "تأتى الاتفاقية في إطار المنهجية الجديدة لوزارة البترول والثروة المعدنية بشأن زيادة معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز