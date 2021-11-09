الاقتصاد السعودي يسجل نمواً 6.8% وهي أسرع وتيرة منذ 2012

المصدر: د ب أ

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الثلاثاء تقديرات سريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث أظهرت أن اقتصاد المملكة سجل نموا بـ 8ر6% في الربع الثالث على أساس سنوي، محققا أعلى معدل نمو منذ عام 2012.

وأرجعت الهيئة هذا النمو إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة قدرها 0ر9% نتيجة زيادة الطلب العالمي على النفط الخام ومعاودة المملكة رفع إنتاجها في عام 2021، تليها الأنشطة غير النفطية بنسبة 2ر6%. كما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاعا قدره 7ر2%.

أما على أساس فصلي، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا ارتفاعا قدره 8ر5% في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. ويرجع هذا الارتفاع في الناتج إلى النمو الكبير الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 9ر12%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بمقدار 6ر1%، كما حققت الأنشطة الحكومية نموا قدره 4ر1%.

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