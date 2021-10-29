الذهب يتراجع مع صعود الدولار

المصدر: رويترز

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع صعود الدولار، في حين يتلمس المستثمرون المزيد من المؤشرات من اجتماع مرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي على تقليص التحفيز الاقتصادي مع زيادة توقعات التضخم.

وبحلول الساعة 0901 بتوقيت جرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1791.81 للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1793.60 دولارا للأوقية.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) موعد بدء تقليص تدابير التحفيز الاقتصادي بعد اجتماع في الثاني والثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

ويؤدي خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة إلى زيادة العائد على السندات الحكومية وصعود الدولار، مما يقلل الإقبال على الذهب.

وزاد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة لكنه يتجه صوب ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 23.98 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1014.70 دولارا للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1997.11 دولارا للأوقية.

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