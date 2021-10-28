وزير التموين المصري يعلق على توقيت زيادة سعر رغيف الخبز

المصدر: رويترز

أكد وزير التموين المصري علي المصيلحي اليوم الخميس إن تحديد السعر الجديد للخبز المدعم سيستغرق بعض الوقت.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال في أغسطس إن الوقت قد حان لزيادة سعر الخبز المدعم ومعاودة النظر في الموضوع.

وسعر رغيف العيش المدعم منذ ذلك الوقت هو خمسة قروش (0.0032 دولار).

وأضاف أن أسعار السلع قد ارتفعت منذ يناير ومن بينها زيت الطعام والسكر ومؤخرا القمح.

وقال إن "سعر القمح الذي يحدده الموردون سيأخذ في الاعتبار التضخم" مضيفا أن احتياطيات مصر الاستراتيجية من السكر كافية حتى فبراير.



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