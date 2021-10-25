مصر للطيران تلغي رحلتها إلى الخرطوم بسبب التطورات الأخيرة بالسودان

المصدر: د ب أ

أعلنت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران إلغاء رحلتها المغادرة من مطار القاهرة عصر اليوم الإثنين إلى مطار الخرطوم بسبب التطورات الأخيرة في السودان ودراسة التطورات خلال الساعات القادمة لاتخاذ قرار بشأن رحلتها المغادرة منتصف الليل.

كان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أعلن في وقت سابق اليوم فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء.

كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وإنهاء عمل ولاة السودان، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام.

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