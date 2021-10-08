أسعار جديدة للوقود المحلّي في مصر بدءاً من صباح اليوم

المصدر: رويترز

نشرت الجريدة الرسمية المصرية في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة قرارا لوزارة البترول ينص على رفع أسعار الوقود المحلي اعتبارا من الساعة التاسعة صباح الجمعة (07:00 بتوقيت غرينتش)‭‭.‬‬

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، كالآتى: 7 جنيهات بدلا من 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8.25 جنيه للتر البنزين بدلا من 8 لبنزين 92، و9.25 جنيه للتر البنزين 95 بدلا من 9 جنيهات.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي قررت في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021.

وذكر القرار أن سعر البنزين ‭ ‬80 أوكتان ارتفع إلى سبعة جنيهات للتر (0.45 دولار) والبنزين 92 إلى 8.25 جنيه للتر والبنزين 95 أوكتان إلى 9.25 جنيه للتر.

وبلغت الزيادة 25 قرشا في كل نوع.‬

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