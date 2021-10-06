مصر تتوقع إنتاج مليون و850 ألف طن من السكر هذا الموسم

المصدر: رويترز

قال مسؤول بوزارة الزراعة المصرية لرويترز اليوم الأربعاء إن البلاد تتوقع إنتاج مليون و850 ألف طن سكر من القصب والبنجر هذا الموسم مما يغطي نحو 90 بالمئة من احتياجات مصر.

وأضاف مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية خلال اتصال هاتفي أن مصر لن تستورد سوى "كميات ضئيلة" من السكر هذا الموسم.

واستيراد السكر الأبيض والخام في مصر ممكن منذ يونيو عندما انتهى سريان حظر على الاستيراد.

وقال عبد الجواد إن مصنع القناة للسكر الجديد بمحافظة المنيا سيبدأ إنتاج 450 ألف طن سكر خلال مارس أو أبريل 2022 وسيكون هناك فائض من السكر للتصدير للخارج.

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