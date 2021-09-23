مصر الأكثر جذباً للاستثمار في أفريقيا

المصدر: د ب أ

كشف تقرير حديث لبنك راند ميرشانت الجنوب أفريقي، أن مصر هي الأكثر جذبا للاستثمار في القارة الأفريقية تليها المغرب وجنوب أفريقيا.

جاء ذلك في تقرير "أين تستثمر في أفريقيا" للعام 2021 الذي يصدره البنك.

وحلت رواندا في التصنيف الرابع ثم بتسوانا وغانا وموريشيوس وكوت ديفوار ثم كينيا وتنزانيا.

ويقول التقرير إنه في حين تضرر الاقتصاد المصري بشدة من جائحة كورونا، إلا أنه كان أيضا من أوائل الاقتصادات التي عادت إلى مسار النمو. وقال إنه يرجع الفضل في ذلك إلى التدابير السريعة التي اتخذتها البلاد وحقيقة أنها كانت على أساس أقوى عند تفشي فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بالمغرب، ذكر التقرير أن الاقتصاد المغربي يستفيد من الاستقرار السياسي، مشيرا إلى أنه تم إنشاء صندوق خاص لمكافحة كورونا في العام 2020، بما يمثل 7ر2% من الناتج المحلي الإجمالي.

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