الجزائر تلغي ديون 16 دولة أفريقية وعربية بقيمة 1.4 مليار دولار

المصدر: د ب أ

أفاد تقرير إخباري أمس الثلاثاء بأن الجزائر ألغت ديون 16 دولة أفريقية وعربية بقيمة 4ر1 مليار دولار في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2014.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن هذه الديون تخص 14 بلدا أفريقيا بقيمة 902 مليون دولار، وبلدين عربيين بقيمة 504 ملايين دولار.

وأشارت إلى أن هناك دولا أخرى لديها ديون مستحقة لدى الجزائر التي لم تلغها بل عملت على جدولتها في إطار اتفاقيات ثنائية.

وأوضحت أن الجزائر، التي قررت إلغاء الديون المستحقة لدى عدد من الدول الأفريقية والعربية ولم تلجأ أبدا لمثل هذه المبادرات كوسيلة للضغط السياسي، وأنها لطالما دعت بانتظام في إطار سياستها الخارجية والتعاون الدولي إلى عالم متضامن.

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