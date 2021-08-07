أمير الكويت يعين مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار

المصدر: رويترز

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر اليوم السبت مرسوما أميريا بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار لمدة أربع سنوات.

وقالت الوكالة إن أعضاء مجلس إدارة الهيئة، التي تمثل صندوق الثروة السيادي للدولة الخليجية، هم خالد الفاضل ومشعل الجابر الأحمد وفهد محمد الراشد وفيصل عبد اللطيف الحمد وسليمان غانم الغنيمان.

وقالت صحيفة القبس إن مجلس الوزراء الكويتي وافق على هذه الخطوة يوم الاثنين.

كانت مدة مجلس إدارة الهيئة السابق قد انتهت في أبريل نيسان وقالت مصادر في وقت سابق إن التأخير في تعيين أعضاء المجلس الجديد كان نتيجة الجمود السياسي.

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