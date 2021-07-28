اتفاقية شراكة بين موريتانيا والجزائر في مجال الكهرباء

المصدر: د ب أ

وقعت موريتانيا والجزائر مساء أمس الثلاثاء بنواكشوط اتفاقية شراكة وتعاون بين شركة الكهرباء الموريتانية وشركة الكهرباء والغاز في الجزائر (سونلغاز).

ويهدف الاتفاق من بين أمور أخرى إلى استفادة الشركة الموريتانية للكهرباء من نظيرتها الجزائرية في مجالات التكوين ومن خبرتها الطويلة المعروفة عالميا والمتصدرة إفريقيا في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والغاز والمحروقات.

وسيمكن الاتفاق الشركة الموريتانية من تطوير مبرمج من خلال ثلاثة أمور أساسية، هي: التكوين المستمر والكهرباء الريفية وتطوير تسيير الخطوط ذات الجهد العالي والمحطات المزدوجة.

وقال وزير الطاقة والبترول الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح إن هذه الاتفاقية تمثل حلقة من حلقات التعاون المثمر بين موريتانيا والجزائر وإن شركة الكهرباء الموريتانية أطلقت قبل أسابيع برنامجا طموحا من أجل توفير الكهرباء للجميع في أفق 2030.

وأضاف أن الدعم الفني والتكوين اللذين ستستفيد منهما شركة الكهرباء من خلال الاتفاقية سيسهمان في تحقيق هذا البرنامج العشري الذي أعلنت عنه الشركة.

ووقع الاتفاق المدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء الشيخ ولد عبد الله وشاهر بولخراص، الرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز".

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