زيادة أسعار الخبز في لبنان

المصدر: د ب أ

أعلنت السلطات اللبنانية اليوم السبت رفع سعر"ربطة الخبز" لتصل إلى 4250 ليرة للمستهلك.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن وزارة الاقتصاد والتجارة حددت سعر ووزن الخبز الأبيض في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كل الأراضي، "استنادا الى ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار المحروقات وارتفاع كلفة نقل الطحين من المطاحن إلى الأفران، ونقل الخبز من الأفران إلى مراكز البيع، واستنادا إلى سعر القمح في البورصة العالمية، واستنادا إلى الدراسة التي قامت بها الوزارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز للمستهلك".

وقالت الوزارة إنه "نظرا إلى الظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعانيها المواطنون، حدد سعر الخبز الأبيض ووزنه في الفرن إلى المستهلك، ربطة من الحجم الكبير على ألا يقل وزنها عن 883 غراما بسعر 4000 ليرة حدا أقصى، وربطة من الحجم الوسط على ألا يقل وزنها على 408 جرامات بسعر 2750 ليرة حدا أقصى".

ويعد هذا الارتفاع الثالث في أقل من أسبوعين، حيث تم إنقاص وزن ربطة الخبز ورفع سعرها.

يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون الأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وعدم توفر بعضها وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وعدم توفر المواد الغذائية المدعومة.

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