ما هو جديد قضية السفينة الجانحة بقناة السويس "إيفر جيفين"؟

المصدر: د ب أ

قررت محكمة الاسماعيلية الاقتصادية في مصر اليوم الأحد تأجيل جلسة السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس "إيفر جيفين" إلى 11 يوليو الجاري لاستكمال التسوية بناء على طلب طرفي النزاع .

واستأنفت المحكمة برئاسة المستشار ايمان ذكي اليوم نظر جلسات قضية السفينة لإثبات حق الدين لصالح هيئة قناة السويس بسبب جنوح السفينة وتعليق الملاحة لمدة ستة أيام وما أسفر عنه من خسائر عالمية.

وطلب الحاضر عن الشركة المالكة للسفينة ، خلال الجلسة، آجلا لاستكمال التسوية.

بدوره ، أكد الحاضر عن رئيس هيئة قناة السويس المحامي خالد أبو بكر أنه بصدد التوصل لقرار نهائي ومن واجبه إطلاع المحكمة على كافة الأمور، مطالبا بأن تكون الجلسة القادمة موعدا نهائيا لوضع اللمسات الأخيرة المتبقية للتفاوض .

وكانت السفينة قد ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس الماضي ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.

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