الإمارات والسعودية توقّعان مذكرة تفاهم في مجال أمن الطيران

المصدر: واس

وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اليوم مذكرة تفاهم في مجال أمن الطيران.

وقع الاتفاقية من جانب الإمارات سيف بن محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وعن الجانب السعودي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال أمن الطيران بما يسهم في تحديث المجالات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية والفنية، فيما تضمنت المذكرة عدة مجالات من أبرزها تبادل الخبرات؛ لتطوير وتحسين البنية الأساسية لأمن الطيران المدني وتطبيق أفضل الممارسات والتطبيقات المستخدمة في مجال النظم البرمجية، بالإضافة إلى الاستفادة من الكوادر الفنية المؤهلة بين البلدين وغيرها من البنود الأخرى التي تعزّز التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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