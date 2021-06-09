السودان.. رفع الدعم عن الوقود وارتفاع أسعار البنزين والديزل

المصدر: رويترز

كشفت وزارة المالية السودانية في بيان امس الثلاثاء إنها أصدرت قرارا بإلغاء كافة أسعار الوقود في إطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد، مضيفة أن عملية التسعير ستخضع لتكاليف الاستيراد والنقل ورسوم الموانئ وضريبة القيمة المضافة.

وقال البيان إنه وفقا للتكاليف الحالية فإن سعر البنزين تحدد عند 290 جنيها سودانيا للتر، ارتفاعا من 150 جنيها. وتحدد سعر الديزل عند 285 جنيها للتر، ارتفاعا من 125 جنيها.

وأضاف البيان أن القرار "وجه بتكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات الزراعة والكهرباء والمواصلات لتعويض هذه القطاعات عن عبء ترشيد دعم الوقود."

وقال إن سياسة تحرير أسعار الوقود "التي أتت متأخرة جدا كفيلة بإزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد حيث تنفق الدولة حوالي المليار دولار سنويا كدعم للمحروقات."

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