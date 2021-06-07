26 قتيلاً وجريحاً في حادث مروع بصعيد مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت محافظة الوادي الجديد بصعيد مصر جنوب القاهرة حادثاً مروعاً حينما اصطدمت شاحنة نقل ثقيل بحافلة نقل عام، ما نتج عنه سقوط 26 ما بين قتيل وجريح، وفقا لمصدر أمني.

وحسب المصدر الذي تحدث لموقع سكاي نيوز عربية فقد وقع الحادث قرب منتصف الليل على طريق الخارجة الداخلة في دائرة مركز بلاط بالوادي الجديد.

وقال المصدر إن شاحنة نقل ثقيل اصطدمت بحافلة نقل ركاب عام، ما أدى لتهشم كبير في الحافلة وأسفر عن 5 قتلى وقرابة 21 جريحا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وأسيوط الجامعي وكذلك نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الداخلة.

وحضرت النيابة العامة للمعاينة والتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وانتقل كل من محافظ الوادي الجديد ومدير أمن المحافظة إلى موقع الحادث للإشراف على عمليات إسعاف المصابين وإزالة آثار الحادث من الطريق.

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