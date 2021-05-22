مصر.. الحكم في استئناف تظلم الحجز على سفينة الحاويات البنمية غدا

المصدر: د ب أ

قررت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية/ شرق القاهرة/ تأجيل جلسة استئناف نظر التظلم في تحرير سفينة الحاويات البنمية إلى الحكم في جلسه غد في الدعوى المقامة من الشركة المالكة للسفينة، ضد هيئة قناة السويس لطلب رفع الحجز عن السفينة.

وقالت هيئة الدفاع، إن مبلغ التعويض الذي طلبته هيئة قناة السويس مبالغ فيه، وطالبت بالتصريح باستقبال شهادة تحمل بيانات القاطرات التي صاحبت السفينة، حيث إن القاطرات التي وفرتها الهيئة قدرتها 6 عقدة، في حين أن سرعه السفينة تصل 13 عقده في الساعى، ولم تقدم أي مساعده وهذا يعني خطأ من قناه السويس، على حد زعم الدفاع.

كما طالبت هيئة الدفاع، تحرير السفينة للإفراج عن الحاويات المحتجزة أو تفريغها في سفن أخرى لتصل إلى قبلتها، حيث تم تقديم تقرير من ملاك السفينة من أكبر شركات التقيم العالمية لتقدير قيمة السفينة والبضاعه التي تحملها والتي وصلت قيمتها 915 مليون دولار وليس 3 مليار ونصف كما قالت قناة السويس.

كانت محكمه الإسماعيلية الاقتصادية، رفضت التظلم لتحرير السفينة في جلسة 4 مايو الماضي وتم استئنافه اليوم السبت.

كانت هيئة قناة السويس طلبت من شركة السفينة الجانحة تعويضا بمبلغ 916 مليونًا و526 ألفا و494 دولارا أمريكيا لا غير، ما دفع الشركة للتظلم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز