مصر تعتزم توسيع الجزء الجنوبي من قناة السويس

المصدر: رويترز

أعلن أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في كلمة نقلها التلفزيون اليوم، أن الهيئة تعتزم توسيع وتعميق الجزء الجنوبي من الممر المائي الذي علقت فيه سفينة الحاويات إيفر جيفن في مارس وعطّلت المرور في القناة ستة أيام.

واستعرض ربيع الخطة خلال فعالية حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أشار إلى ضرورة إتمام هذا المشروع في غضون 24 شهراً على أقصى تقدير.

وقال ربيع إن خطة هيئة القناة تقضي بتوسيع مسافة 30 كيلومتراً من القناة تمتد من مدينة السويس حتى البحيرة المرة الكبرى بمقدار 40 متراً شرقاً، كما تعتزم الهيئة تعميق الممر المائي ليصل الغاطس إلى 72 قدماً بدلاً من 66 قدماً.

وقال ربيع إن قناة موازية افتتحت في 2015 شمالي البحيرة المرة الكبرى تتيح المرور في اتجاهين سيتم تمديدها مسافة عشرة كيلومترات، ليصل الطول الإجمالي إلى 82 كيلومتراً، بما يسمح بمرور المزيد من السفن.

وقال السيسي إن السلطات كانت تنظر في أمر توسيع القناة، غير أن جنوح السفينة إيفر جيفن، التي يبلغ طولها 440 متراً في 23 مارس، عجّل بهذه الخطط.

ولا تزال السفينة المحملة بآلاف الحاويات محتجزة، وسط نزاع على طلب التعويض الذي قدمته هيئة القناة لشركة شوي كيسن اليابانية مالكة السفينة.

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