انطلاق أول رحلة جوية من دمشق إلى موسكو بعد توقف دام أكثر من عام

المصدر: د ب أ

أقلعت رحلة للطيران السورية من مطار دمشق الدولي اليوم الأحد بعد استئناف الرحلات الجوية التي توقفت منذ أكثر من عام.

وقالت مصادر في شركة الطيران السورية لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن "طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية أقلعت اليوم الأحد من مطار دمشق الدولي إلى المطار فنوكوفو الدولي في روسيا وذلك لتسيير رحلة أسبوعية (دمشق موسكو/ ذهاب- إياب) ".

وأكد المصدر أن " الرحلات الجوية عادت بعد توقف أكثر من عام حيث أوقفت الطيران السورية خط دمشق موسكو في شهر مارس 2020 بسبب الإغلاق الذي شهدته بلدان العالم جراء فيروس كورونا.

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