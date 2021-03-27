تعليق جهود تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

المصدر: رويترز

ذكرت ثلاثة مصادر بقناة السويس أنه تقرر تعليق جهود تعويم سفينة الحاويات الضخمة الجانحة بالقناة في وقت متأخر الجمعة على أن تستأنف يوم السبت.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قد أعلن في وقت سابق، بدء مناورات القطر لسفينة الحاويات البنمية العملاقة إيفرجيفن الجانحة بالكيلو متر151 ترقيم القناة، من خلال 9 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة "بركة1" والقاطرة "عزت عادل" وذلك بعد انتهاء أعمال التكريك بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة "مشهور".

وأوضح الفريق ربيع، فى تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني لهيئة قناة السويس على الإنترنت، أن مناورات القطر تتطلب توافر عدة عوامل مساعدة أبرزها اتجاه الرياح والمد والجذر مما يجعلها عملية فنية معقدة لها تقديراتها وإجراءاتها ومحاولاتها المتعددة وفقا لمواضع واختبارات الشد.

وقال محللون الجمعة إن سفينة الحاويات التي جنحت في قناة السويس وأوقفت الملاحة ونقل البضائع عبر الممر المائي ستفرض ضغوطا على سلاسل الإمداد العالمية التي تعاني جراء انتعاش النشاط الاقتصادي وشح المعروض من حاويات الشحن.

وعلقت سفينة الحاويات إيفر جيفن التي يبلغ طولها 400 متر في القناة منذ الثلاثاء مما عطل مرور حاويات نقل البضائع والمكونات والمعدات عبر أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز