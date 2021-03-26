أمريكا تعرض مساعدة مصر في تعويم السفينة الجانحة

المصدر: د ب أ

عرضت الإدارة الأمريكية على مصر تقديم المساعدة في إعادة تأهيل قناة السويس للملاحة مرة أخرى.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن المحادثات جارية حول أفضل السبل التي يمكن أن تساعد بها الولايات المتحدة مصر في ذلك، مبينة بالقول: "نحن نتابع الوضع عن كثب".

وتسببت سفينة الحاويات "إيفر جيفين" التي يبلغ طولها 400 متر بإغلاق قناة السويس منذ يوم الثلاثاء الماضي.

كانت السفينة التي ترفع علم بنما انحرفت بسبب عاصفة رملية، وتجري الجهود حاليا لتعويم سفينة الشحن الجانحة في مجرى القناة.

تعد قناة السويس أحد أهم الممرات المائية في العالم، كما أنها ذات أهمية كبيرة لتجارة النفط.

وتم تعليق الحركة الملاحية في القناة حتى إشعار آخر، وقد تسبب هذا في ازدحام مروري طويل عند مداخل القناة.

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